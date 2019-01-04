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Штормовое предупреждение на Черноморском побережье
По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: 4-5 января местами в крае ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости в осадках, тумане.
В ближайшие 6-8 часов с сохранением в течение ночи 4 января, ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.
4-5 января на Черноморском побережье ожидается сильный дождь, ветер 28 м/с, на участке Анапа-Геленджик 27-32 м/с, волнение моря 3-5 м.
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Источник: МБУ "Безопасный город"
Категория: Новости / Анонс событий