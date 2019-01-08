СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД - ГАДАНИЯ, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

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Нередко можно услышать, что в ночь с 13 на 14 января мы отмечаем один из самых уникальных (и оттого странных) праздников - Старый Новый Год. Дескать, никакому иностранцу с первого раза не объяснишь, что это за торжество такое, и придумать его могли только у нас. На самом деле новый год по старому стилю знают и любят в разных уголках планеты. да и в нашей стране традиции празднования упомянутой даты берут свое начало в более далеком прошлом, чем многие думают.

Старый Новый Год - «продукт» перехода с одной «версии» летоисчисления на другую. Для Европы таким эпохальным событием стала замена прежнего, юлианского, календаря, новым, григорианским, в результате чего все даты сместились на 13 дней. Однако традиции некоторых народов сохранили память о былом, и до наших дней дожили сразу две новогодних ночи: на 1 и на 14 января.

Мало кто об этом знает, но разница между юлианским и григорианским календарями с каждым столетием становится все больше, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем на один день. Сейчас разница составляет 13 дней, но пройдет еще 85 лет и с 1 марта 2100 года она дорастет до 14 дней. И если к тому времени люди не придумают другой вариант летоисчисления, то с 2101 года православное Рождество и Старый Новый год будут праздновать на день позже.

В России, Украине, Беларуси и некоторых других странах Старый Новый год представляет особое значение для православных верующих. Ведь с окончанием Рождественского поста становится оправданным веселье, неуместное 31 декабря, когда пост еще длится. Но и среди тех, кто не считает себя верующим, Новый год по старому стилю не теряет популярность, а только приобретает дополнительные «баллы». Все больше людей относится к этой дате как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или даже позволяет почувствовать это очарование впервые. Ведь торжество, приходящееся на 13 января, куда более спокойное, ему не свойственна суета, являющаяся неизбежным спутником «обычного» Нового года.

Источник: http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html