Археологические сокровища Подмосковья: найден некрополь с каменными боевыми топорами возрастом 4,5 тысячи лет

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В среду, 16 января, в 12:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная находкам, сделанным Подмосковной экспедицией ИА РАН на некрополе, датируемым 2600-2500 годами до нашей эры.

Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине.

Некрополь был обнаружен в Истринском районе Подмосковья во время археологического исследования территории под строительство Международной Школы Wunderpark при финансировании предпринимателя Алексея Мордашова. Находки, связанные с погребениями фатьяновцев, редки: в последний раз подобный некрополь был найден на территории Подмосковья четверть века назад. Обнаружение нового памятника представляет собой значимое событие в мире отечественной археологии.

Фатьяновские комплексы в Подмосковье являются самыми древними памятники эпохи бронзы в этом регионе. Они — ровесники пирамид Хеопса в Древнем Египте или золотоносных царских гробниц Ура в Древней Месопотамии. Появление фатьяновского могильника на Истре связано с перемещениями носителей культур боевых топоров и территории Северной и Центральной Европы в лесную зону Восточной Европы, которая привела к включению этой территории в глобальный европейский мир боевых топоров и шнуровой керамики. Новая находка возможно, прольет свет на генезис этой культуры, пути их миграции и их роди в формировании восточно-европейских племен.

Раскопки только начались, но в некрополе уже найдены артефакты из камня, отличающиеся прекрасной сохранностью и великолепным качеством исполнения: длиннообушковый боевой топор, ритуальный топор-клин, наконечники дротиков и лезвие ножа, керамические погребальные сосуды. Все эти предметы, возраст которых превышает четыре с половиной тысячи лет, журналисты смогут увидеть на мероприятии.

О результатах проведенного в Истринском районе археологического исследования и дальнейших планах изучения очага фатьяновской культуры, о том, как как современные методы исследований позволят получить новую информацию для реконструкции исторических процессов далекого прошлого на территории современного Подмосковья, расскажут заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова, министр культуры Московской области Нармин Ширалиева и операционный директор Международной школы Wunderpark Мария Сычева.

Источник: press-center@tass.ru