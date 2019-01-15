Следственный комитет России открывает масштабную эстафету «Дорога Памяти», посвященную 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

/Анонс событий/

Каждый из нас должен знать историю своей страны и чтить подвиги предков.

Память о мужестве и героизме нашего народа должна передаваться из поколения в поколение, связывая нас по патриотическому прошлому и будущему, где истинная любовь к Отчизне выражается в том числе в дани памяти каждому солдату, каждому человеку, каждому городу – всем, кто сражался, погибал и пережил тяжелые годы Великой Отечественной войны. Каким будет наше будущее, во многом зависит от становления юных умов, их нравственных ориентиров, их отношения к истории.

В наступившем году наша страна отпразднует 74-ю годовщину Великой Победы над фашизмом в одной из жесточайших мировых войн. Все эти годы потомки тех, кто доблестно сражался за мирную жизнь, свято хранили память о подвиге советского народа. Спустя десятилетия мы все также трепетно относимся к этому наследию и делаем все возможное для укрепления в сознании молодежи истинной истории подвига защитников Родины в суровые годы войны на фронтах и в тылу. Оставаясь верными традициям офицерства, сотрудники Следственного комитета не остаются в стороне и ведут постоянную работу по поддержанию духа патриотизма среди подрастающего поколения.

В честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. этот год по решению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина открывается масштабной эстафетой «Дорога Памяти». Ее торжественный старт намечен на 15 января в городе Владивостоке и будет дан от Вечного огня на Корабельной набережной.

Сотни участников эстафеты памяти, среди которых сотрудники следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь, кадеты и студенты образовательных учреждений СК России, а также ветераны следствия, проследуют через Города-герои и Города воинской славы. Десять городов России посетят сотрудники Следственного комитета, чтобы со всей страны собрать в специальную капсулу землю, где наши отцы и деды ковали Победу на полях сражений и в тылу. Весь маршрут будет сопровождаться памятными мероприятиями и встречами подрастающего поколения с ветеранами войны и следствия.

Эстафета завершится в мае у стен Брестской крепости – там, где началась Великая Отечественная война. К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей Городов-Героев и Городов Воинской славы России и Белоруссии.

После торжественного закрытия эстафеты памяти капсула будет передана на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю