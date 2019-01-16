Год Парящего Орла: Крещенский сочельник 18 января

/Анонс событий/

До 5 века рождество и крещение Иисуса Христа отмечали в один день – 6 января и назывался этот праздник Феофанией или Богоявление, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Затем в 5 веке было перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю). Время между Рождеством и Крещением получило название Святки. Как раз Крещенский сочельник и завершает святочные празднества.

Слово «навечерие« означает церковное торжество, а сочельник (или сочевник), о происхождении слова мы говорили уже в канун Рождественского Сочельника, связано с традицией готовить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Помимо праздничной литургии в Крещенский Сочельник в храмах и природных водоёмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по степени торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Называется эта вода Агиасмой, или просто Крещенской водой.

Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза: в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, по своим свойствам ничем не отличается.

Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/kreshhenskij-sochelnik-18-yanvarya.html