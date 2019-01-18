В Абрау-Дюрсо пройдут крещенские купания

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Праздник начнется 18 января 2019 года в 22:40 с Крестного хода от Храма святой блаженной Ксении Петербургской. Основным местом крещенских омовений традиционно станет озеро Абрау.

Иордань будет установлена около причала парусного клуба Abrau Sailing. Чин великого освящения будет совершать настоятель Храма святой блаженной Ксении Петербургской протоиерей Сергий. Для купающихся будут оборудованы раздевалки и пункты горячего питания.

«Ожидается, что в этом году крещенские купания на озере посетят около 300 жителей и гостей курорта Абрау-Дюрсо» - сообщил генеральный директор «Центра туризма Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''