В институте культуры откроют современный спортивный комплекс

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В Краснодарском государственном институте культуры 25 января откроют современный спортивный комплекс: отремонтированный стадион и площадку с тренажерами.

Капитальный ремонт стадиона начался в июле 2018 года. Кроме современного покрытия на нем были установлены трибуны на 150 мест.

В день торжественной церемонии открытия состоится матч между студентами и преподавателями вуза, а первый символический удар в игре совершит ректор института Сергей Зенгин. В празднике также примут участие приглашенные гости.

На комфортный спортивной площадке, оборудованной всем необходимым, будут проходить не только учебные занятия, но и тренировки, спортивные соревнования, игры и различные мероприятия института.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры