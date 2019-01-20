Крупнейшая экспозиция алкогольной продукции в России и Восточной Европе на «ПРОДЭКСПО-2019»

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Крупнейшая экспозиция алкогольной продукции в России и Восточной Европе готовится открыть свои двери 11 февраля 2019 года в рамках выставки «ПРОДЭКСПО».

В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной с 11 по 15 февраля будет «негде яблоку упасть», ведь выставка «ПРОДЭКСПО» традиционно бьет все рекорды по количеству участников и гостей. Салон «Спиртные напитки», который, по сути, давно уже является самостоятельной алкогольной выставкой, представит все категории игроков рынка, а также национальные экспозиции с участием алкопродукции.

Подтверждая статус крупнейшей аграрной выставки, «ПРОДЭКСПО» представляет российских производителей. Это как федеральные холдинги, например ЦПИ Ариант («Кубань-вино»), Игристые Вина, винодельня «Юбилейная», Вилаш, так и региональные производители. Краснодарский край: Кубанская Винная компания, Приазовский винный дом, Винзавод Долина, Таманская Винная компания – Кубань, Собер-Баш, Южная Винная Компания, Фанагория, Агрофирма МЫСХАКО, АРГО, ЛВЗ Фортуна, Кроп-пиво и другие. Ставропольский край: СПК, Раздолье, Алко-СК, Салют, Пантеон, Минераловодский винзавод. Крым: Крымский винно-коньячный завод БАХЧИСАРАЙ, Евпаторийский завод классических вин, Интерфин (усадьба Перовских), ПБК Крым, Инкерман, Алеф-Виналь Крым.

Источник: Компания КИТМЕДИА