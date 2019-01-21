Новороссийск приглашает горожан, жителей и гостей на краевую военно-патриотическую акцию «Бескозырка»!

/Анонс событий/

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года высадился десант Черноморских моряков в районе Станички в Новороссийске.

Именно этому событию посвящается акция «Бескозырка», традиционно проходящая в городе-герое в канун этому героическому событию.

2 февраля 2019 года

13:00-13:30 «Красная гвоздика» – молодежная акция (памятник «Неизвестному матросу», набережная им. адм. Серебрякова)

16:00-18:00 «Бескозырка – завещаем это Вам» – встреча поколений (члены Шхуны ровесников и молодежь) в средней школе № 18, ул. Мефодиевская,15

3 февраля 2019 года

10:00-12:00 Гражданские митинги с возложением цветов к памятникам ВОВ, посвященные 76-й годовщине высадки десанта на Малую землю

15:00-16:00 «Белые чайки» – городская патриотическая акция (Мемориальный ансамбль «Малая земля»)

15:00-16:00 «В холодном 43-м…» – театрализованная композиция, посвященная 76-й годовщине высадки десанта на Малую землю («Морской культурный центр», наб. адм. Серебрякова)

17:00-17:30 Торжественный ритуал зажжения факелов от огня Вечной Славы (Площадь Героев)

17:30-18:30 «Тропами войны» – работа агитационных бригад (пр. Ленина (на месте построения колонны)

18:30-20:30 «Бескозырка» – Всероссийская патриотическая акция, посвященная 76-й годовщине высадки десанта на Малую землю: шествие, историческая реконструкция событий, митинг памяти (памятник «Передний край линии обороны Малой земли» –мемориальный ансамбль «Малая земля», пр. Ленина).

18:30-20:00 «Последний рывок» – патриотическая акция, посвященная героям, павшим при высадке десанта в Южной Озереевке (с. Южная Озереевка).

4 февраля 2019 года

11:00-12:00 митинг памяти, посвящённый последнему бою десантников 31 ПДП 4 февраля 1943 года (с. Федотовка).

Напомним, что в 2018 году по инициативе депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского дата высадки героического десанта Советских моряков и акция "Бескозырка" были внесены ЗСК края в календарь памятных дат Краснодарского края.

Источник: официальный сайт администрации МО г. Новороссийск