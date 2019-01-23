 25 января геленджичане отметят главный праздник студентов – Татьянин день

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Впервые мероприятие пройдет на Центральной площади курорта. В этом году праздничная программа удивит всех своей насыщенностью.

На главной сцене выступят студенты учебных заведений города со своими зажигательными номерами. Молодежь города также станет участниками флэшмоба "Молоды мы". В этот же вечер пройдет большой розыгрыш призов от спонсоров и партнеров.

Еще одним подарком, который придется по душе всем студентам Геленджика станет выступление музыкальной группы из Новороссийска «One More Band» с самыми известными рок-хитами. А после концертной программы здесь же на главной площади пройдет молодежная дискотека, играть на которой будет Dj Flanger. Зарядиться позитивом и поделиться своей энергией сможет любой желающий. Начало мероприятия в 18:00 часов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик