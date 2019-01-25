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Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи с 13 по 17 марта

Стало известно время и место проведения общероссийского финала конкурса — с 13 по 17 марта в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Заезд финалистов запланирован на 12 марта. 

Участники финала от Уральского и Сибирского федеральных округов уже определены. Еще семь полуфиналов состоятся в ближайшие недели. В частности, в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах состязания пройдут с 25 по 28 января.

 

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

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Категория: Новости / Анонс событий

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