/Анонс событий/

Внимание, новороссийцы!

В Новороссийске срочные неотложные работы на 30 января 2019 года будут выполнены следующие:

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 18:00

Адрес: х.Горный

Причина: ВЛ 35 кВ Атакай- Баканская с отпайкой на х.Горный (Обрезка ДКР) Работает ЮЗЭС

2

НЭСК

с 09:00

до 17:00

Адрес: ул.Менжинского

Причина: ТП-61 ВЛ-0,4кВ

Ремонт ВЛ-0,4кВ

3

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: п.Цемдолина, Гагарина, Гоголя, Красина

Причина: ТП 243 РУ-0,4кВ

Тех.обслуживание

4

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул.Октябрьская

Причина: ТП 608

ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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