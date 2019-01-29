Внимание, новороссийцы!

/Анонс событий/

В Новороссийске срочные неотложные работы на 30 января 2019 года будут выполнены следующие:

№ Наимен предпр. Время отключе ния Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 08:00 до 18:00 Адрес: х.Горный Причина: ВЛ 35 кВ Атакай- Баканская с отпайкой на х.Горный (Обрезка ДКР) Работает ЮЗЭС 2 НЭСК с 09:00 до 17:00 Адрес: ул.Менжинского Причина: ТП-61 ВЛ-0,4кВ Ремонт ВЛ-0,4кВ 3 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: п.Цемдолина, Гагарина, Гоголя, Красина Причина: ТП 243 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание 4 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Октябрьская Причина: ТП 608 ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР

Источник: МБУ «Безопасный город»