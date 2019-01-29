/Анонс событий/
Внимание, новороссийцы!
В Новороссийске срочные неотложные работы на 30 января 2019 года будут выполнены следующие:
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 18:00
|
Адрес: х.Горный
Причина: ВЛ 35 кВ Атакай- Баканская с отпайкой на х.Горный (Обрезка ДКР) Работает ЮЗЭС
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2
|
НЭСК
|
с 09:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Менжинского
Причина: ТП-61 ВЛ-0,4кВ
Ремонт ВЛ-0,4кВ
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3
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п.Цемдолина, Гагарина, Гоголя, Красина
Причина: ТП 243 РУ-0,4кВ
Тех.обслуживание
|
4
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Октябрьская
Причина: ТП 608
ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Анонс событий