Завершается прием заявок на конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

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В Краснодарском государственном институте культуры 4-5 марта пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: медные духовые инструменты, деревянные духовые, ударные инструменты. В фестивале примут участие солисты и ансамбли.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы членов жюри и торжественная церемония награждения.

Прием заявок завершается 18 февраля. Конкурсантам необходимо выслать на электронную почту vmetluh@mail.ru заявку на участие и видео своего выступления в формате MPEG4 (разрешением 720 р и продолжительностью не более 5 минут).

Напомним, в прошлом году впервые в этом конкурсе приняли участие воспитанники Музыкального кадетского корпуса КГИК.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры