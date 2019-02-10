В Новороссийске отключат свет

до 17:00

с 08:00

Причина: КРУН 13 РУ 10 кВ перезаводка КЛ 10 кВ (без напряжения ТП 535, ТП 835, 480)

до 13:00

с 08:00

Причина: ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП Рк-5 231 замена провода на СИП

до 13:00

с 09:00

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ЮЗЭС

с 09:00 до 17:00