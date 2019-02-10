В Новороссийске отключат свет
Срочные неотложные работы по энергоснабжению Новороссийские городские службы будут проводить 11 февраля 2019 года.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
|
Адрес/причина.
Принятые меры
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1
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НЭСК
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с 08:00
до 17:00
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Адрес: п.Мысхако, пер.Любимый
Причина: ТП 117 РУ-0,4 кВ реконструкция ВЛ-0,4 кВ
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2
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НЭСК
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с 08:00
до 13:00
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Адрес: 8-я Щель ул.Спортивная, Парковая, Васильковая, Футбольная, Атлетическая, Широченко, Сенайская
Причина: КРУН 13 РУ 10 кВ перезаводка КЛ 10 кВ (без напряжения ТП 535, ТП 835, 480)
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3
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ЮЗЭС
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с 09:00
до 13:00
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Адрес: ст. Раевская
ул.Красная, Горького, пер.Восход, Нижняя
Причина: ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП Рк-5 231 замена провода на СИП
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4
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ЮЗЭС
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с 09:00
до 17:00
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Адрес: ст.Натухаевская
ул.Курганная, проезд Курганный, Горького, Партизанская
Причина: ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра1-334 для замены провода на СИП
Источник: МБУ «Безопасный город»
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