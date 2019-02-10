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В Новороссийске отключат свет

Срочные неотложные работы по энергоснабжению Новороссийские городские службы будут проводить 11 февраля 2019 года.

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: п.Мысхако, пер.Любимый

Причина: ТП 117 РУ-0,4 кВ реконструкция ВЛ-0,4 кВ

2

НЭСК

с 08:00

до 13:00

Адрес: 8-я Щель ул.Спортивная, Парковая, Васильковая, Футбольная, Атлетическая, Широченко, Сенайская

Причина: КРУН 13 РУ 10 кВ перезаводка КЛ 10 кВ (без напряжения ТП 535, ТП 835, 480)

3

ЮЗЭС

с 09:00

до 13:00

Адрес: ст. Раевская

ул.Красная, Горького, пер.Восход, Нижняя

Причина: ВЛ-0,4 кВ прис.2 от ТП Рк-5 231 замена провода на СИП

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 17:00

Адрес: ст.Натухаевская

ул.Курганная, проезд Курганный, Горького, Партизанская

Причина: ВЛ-0,4 кВ прис.1 от ТП Ра1-334 для замены провода на СИП

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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