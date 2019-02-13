Давайте строить, а не сажать!

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Инициативная группа застройщиков Краснодарского края опубликовала петицию, адресованную Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от имени всех застройщиков Краснодарского края!

Взрослые мужики-строители обращаются в лидеру страны за защитой от беспредела, происходящего в строительной отрасли края.

Если вы готовы поддержать петицию застройщиков, свою подпись сможете поставить пройдя по ссылке https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F?signed=true

Вот полный текст обращения к Президенту:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам, нашему президенту и гаранту Конституции, а в нашей ситуации, к последней инстанции, а которой мы можем найти справедливость и законность. обращаемся к Вам мы простые русские мужики, Ваши избиратели, для которых Вы являетесь ВСЕМ, которые голосовали за Вас, даже находясь в застенках тюрем, доверяли и доверяем Вам. Обращаемся к Вам те, которые фанатично преданы нашей России, которые работали на благо нашего Государства, благоустраивали наши города, поддерживали (дарили квартиры) нашим спортсменам - чемпионам мира и Олимпиад, ветеранам войн, помогали малоимущим, сиротам, ветеранским организациям, благоустраивали города, парки, безвозмездно ремонтировали школы, больниц и поликлиники. строили часовни и церкви. Мы, чьими именами называли парки в городах, мы, которые всегда первыми откликались на призыв Администрации о помощи, участвовали в строительстве Сочинской олимпиады, устраняли последствия ураганов и подтоплений. Мы, которые всегда были рядом и готовы помочь. мы, которые волею судьбы стали застройщиками, а волею новоявленной власти нашего края одновременно практически все стали "мошенниками". Хотим обратить Ваше внимание на то, что происходит с нами и вообще со строительством в крае. И о том произволе и беззаконии, которое творится в отношении к нам. сразу хоти обратить Ваше внимание, что мы все являемся жителями Краснодарского края, родились, выросли, получили образование и живем в нашем крае, работаем и имеем семьи. честно и открыто работали на протяжении всего времени, платили (не малые) налоги, представляли тысячи рабочих мест, сдали сотни тысяч квадратных метров жилья. всегда хотели создавать достойное будущее для своего и края и нашей страны.

При этом в один момент сотни застройщиков, подрядчиков, прорабов и т.д. оказались мошенниками и незаконно удерживаются в СИЗО, тюрьмах т лагерях Краснодарского края. незаслуженно горе пришло в наши дома и наши семьи, а кто-то на нашем горе зарабатывает чины и погоны.

Мы все сильно пострадали в кризисе 2014 года, вся строительная отрасль оказалась на пороге выживания, в т.м числе и мы. но мы максимально, а подчас в ущерб се, старались выполнять свои обязательства перед дольщиками и сократить последствия кризиса, дабы сохранить свои честные имена перед людьми. У некоторых получалось лучше, у некоторых хуже, но никем из нас не было остановлено строительство, а наоборот, мы совместно с администрациями пытались найти выход из создавшейся ситуации.

При осуществлении мероприятий по наведению порядка в вопросе долевого строительства руководство нашего края и прокуратурой, совместно с правоохранительными органами и следствием, с недавних пор действует один принцип - ПОСАДИТЬ ЗАСТРОЙЩИКА. Законно или незаконно им разницы нет.

Не учитывается, а подчас в нее даже никто не вникает, реальная ситуация по каждому "проблемному" объекту. Виновность или невиновность конкретных фигурантов не принимается во внимание, игнорируются результаты экспертиз, как финансовых, указывающие на то, что как правило застройщиком потрачено гораздо больше собственных средств согласно ФЗ-214, чем получено от дольщиков, также бухгалтерских экспертиз, указывающих на то же, строительных экспертиз, подтверждающих выполнение работ.

Средства массовой информации, подконтрольные руководству нашего края, сообщают обществу о том, что принимаются все меры по решению проблемы "обманутых дольщиков". На самом деле по факту складывается другая ситуация следственные органы по прямому указанию "всесильной" прокуратуры чувствуют свою безнаказанность, уговаривают, а иной раз заставляют и запугивают дольщиков обращаться с исковыми требованиями к физическим лицам директорам компаний, индивидуальным предпринимателям, председателям ЖСК, при этом обещая, что все их проблемы будут решены. На самом деле это делается с одной целью - завести уголовное дело и посадить за решетку застройщика, не обращая внимания на законность принятого решения. Нарушая законы, а впрямую ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в которой четко говорится о том, что невозможно содержание под стражей лиц, обвиненных по ст. 159 ч. 4 УК РФ. на этот факт закрыты глаза у всех следователей, судей районных и краевого суда. Потому что все продавливает "всесильная" прокуратура края. и впоследствии получая решение об удовлетворении исковых требований дольщики автоматически лишаются права на квартиры в недостроенных домах, а обвиненные в мошенничестве застройщики и аффилированные с ними лица не смогут выполнить исковые требования, потому что все средства потрачены на строительство домов и этот фактор никем не учитывается. как будто следственные органы и "всесильная" прокуратура не видят построенные дома, а фанатично выясняют где похищены деньги дольщиков, в итоге страдают тысячи людей.

А самое главное не учитывается возможность обеспечить достройку за счет внутренних ресурсов самих проектов, многие из которых находятся в завершающей стадии строительства. дорожные карты и схемы реализации антикризисных программ местных администраций, разработанные совместно с застройщиками не могут быть реализованы из-за репрессивных, наглых, противоправных, противозаконных, а подчас фашистко-коррупционных действий правоохранительных органов совместной с "всесильной" прокуратурой. Которые фактически заблокировали весь строительный процесс края. следователи подчас вершат произвол в следственных действия мотивируя это давлением "всесильной" прокуратуры. Подчас не обращая внимания ни на закон, ни на человеческие качества, загоняя в тюрьмы незаконно людей в преклонном возрасте, не обращая внимания на заслуги и государственные награды, больных людей, инвалидов, а в некоторых случаях людей с больничной койки прямо на машине скорой помощи людей доставляли в подконтрольный им суд, а оттуда прямиком в СИЗО.

В этой ситуации интересы дольщиков, объявленные приоритетными, на практике оказываются на последнем месте из-за того, что на большинстве объектов работы остановлены или сокращены. Даже иногда местные органы власти совместно с правоохранительными органами, включая районные органы прокуратуры после дательного изучения ситуации по конкретным объектам предлагают решения (варианты) с целью успешного завершения строительства и удовлетворения интересов дольщиков, они наталкиваются на отсутствие интереса к таким решениям и вынуждены выполнять публично объявленный приказ - ВСЕХ ПОСАДИТЬ! - независимо ни от чего.

В результате сложившая ситуация привела к тому, что на рынке строительства остались только отдельные организации. Это означает, что руками органов власти произведена зачистка строительного рынка в пользу нескольких оставшихся застройщиков и как результат привело к росту цен на новое жилье и устранению конкуренции на этом рынке. Не говоря о том, что целое прослойка частного бизнеса - специалисты строители в одночасье практически устранены и вряд ли вернутся к своей профессиональной деятельности.

На протяжении многих лет мы работали на основании законов РФ и Краснодарского края, придерживались норм и правил, установленных администрацией края и города, являлись членами СРО, которое оказалось абсолютно бездейственной в данной ситуации. также разработанный государством механизм страхования долевого строительства в текущей ситуации не сработал, несмотря на оплаченные застройщиками страховые взносы (а это миллионы и миллионы рублей). Об этом вообще не вспоминают правоохранительные органы и "всесильная" прокуратура, как будто этого не было вообще.

Администрациями выдавались разрешения на строительство, которые в дальнейшем необоснованно и незаконно отзывались этой же администрацией, даже после остановки строительства в связи с отзывом разрешения, сроки сдачи объектов в эксплуатацию затягивались. В связи с тем начали поступать обращения дольщиков на задержку сроков сдачи объектов, на что реакция прокуратуры и правоохранительных органов была лишь одна - возбудить уголовное дело, а застройщиков посадить. применив ярлык "мошенник", но никак не помочь.

Также к остановкам строительства привел и тот фактор, который случился в связи с экономическим кризисом. например:

Крупные строительные проекты, которые принадлежали ПАО "Крайнвестбанк", который после сотрудничества с Крымским полуостровом попал под американские санкции и вошел в процедуру санации, были остановлены. государственная корпорация АСВ при временной администрации открыто объявила что строительные объекты им не интересны, а дальнейшая судьба дольщиков им безразличная. результат такого решения - полная остановка финансирования строительных объектов в связи с чем более 600 семей не могут свое жилье, решением этой проблемы стал незаконный арест директоров строительных компаний, которые работали в соответствии с ФЗ-214, с целью отчитаться перед дольщиками, что проблема решается, но по сей день работы на строительных площадках не возобновлены. имущество объектов разворовывается. администрация края изначально владела всей информацией, так как ранее ПАО Крайинвестбанк" на 95% принадлежал ей.

Также и другие строительные компании обращались за помощью к администрациям городов и края в момент кризиса, но получила отказы и наоборот всячески препятствовали по оформлению документов.

В настоящее время по данным прокуратуры края в отношении застройщиков заведено более 200 уголовных дел более 150 застройщиков находятся в СИЗО тюрьмах и лагерях края, но за это время ни один их "проблемных " объектов не завершен и не сдан в эксплуатацию.

А губернатор Краснодарского края Кондратьев В.И. и его заместитель Алексеенко А.А. рапортуют о десятках сданных объектов, что является откровенной ложью. например в одном из последних телеинтервью Алексеенко А.А. и мэр Краснодара Первышов Е.А. указывают всего лишь о 8-ми сданных объектах, которые были фактически готовы на 95%. также губернатор во время последнего совещания указал, что за 2019 год планируется сдать еще 12 объектов из 600 "проблемных" по всему краю. Таким образом, они создают видимость активности, вводят Вас и так называемых "обманутых" дольщиков в заблуждение.

Строительные работы, выполненные с нарушением действующих норм и правил, велись на протяжении многих лет при полном попустительстве контролирующих органов власти, а как правило, по согласованию с ними.

Виноватыми определили одних только застройщиков несмотря на то, что такие работы должны пресекаться в течение 1-2 месяцев, но таковы были правила, которые придумали сами власти.

Снос таких зданий является не единственным решением, деньги полученные при продаже таких квартир в данных объектах как правило вложены в строительство этих объектов, что доказывают строительные и бухгалтерские экспертизы и не могут быть возвращены дольщикам, которые теряют все свои вклады при сносе таких домов.

Другим законным решением может быть приведение документации в соответствие в требованиями нормативов, а также осуществлением технических мероприятий, не предусмотренных данным проектом, которые устранят существующие нарушения.

Все вышеперечисленное не может быть реализовано наскоком за счет единственного приказа "ВСЕХ ПОСАДИТЬ", что происходит в настоящее время. это сложная и кропотливая работа, которую не смогут выполнять контролирующие органы, а специалисты-руководители досконально знающие свои объекты арестованы и не могут принять участие в разработке эффективных мер.

Также все наши попытки привлечь добросовестных инвесторов для завершения строительства встречают активное противодействие руководителей края.

В то же время ими (руководителями) делаются попытки привлечь "своих", "прикормленных" инвесторов, умышленно завышая расчетные стоимости для завершения строительства, тем самым обрекая незавершенные объекты на долгострой. с какой целью это делается, не трудно догадаться.

Возможно оперативно разработать мероприятия и в течении 2019 года закончить строительство всех "проблемных" объектов в Краснодарском крае с привлечением дополнительного финансирования за счет внутренних ресурсов недостроенных объектов или с привлечением гарантий администрации. Это позволит вместо уничтожения нас как класса краснодарских строителей, достроить все недостроенные дома и самое главное обеспечить всех дольщиков квартирами, а нам сохранить наши добрые имена и вернуть покой в наши семьи. Мы готовы к этому, не надо искать инвесторов, просто повернитесь к нам лицом.

Строителей просто сделали крайними в данной ситуации, причем всех под одну гребенку, стараясь крыть свои огрехи и свое участие в этом.

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ!, А НЕ САЖАТЬ!"(орфография авторов сохранена)

Источник: https://www.change.org