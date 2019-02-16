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Из русского алфавита исчезнет 7 букв

О решении реформировать орфографию русского языка сообщила министр науки и образования Ольга Васильева. Проект реформы разработан министерством совместно с Высшей школой экономики и Иркутским государственным университетом путей сообщения.

С начала 2020 года из языка исчезнут буквы «ы» и «ъ», вместо которых будет употребляться «ь» (мягкий знак). Вместо буквы «ё» будет использоваться буква «е», а вместо букв «ц», «х», «ч», «ш» и «щ» будет введена новая буква, начертание которой находится в процессе утверждения.

По словам Васильевой, приведение количества букв в русском алфавите к международным стандартам очень важно для развития страны. Многочисленные научные исследования, на которые ссылается министр, доказывают оптимальность количества букв 26 в письменности любого народа. Цивилизации, в алфавитах которых ровно 26 букв, развиваются быстрее и реже переживают политические кризисы.

К тому же, сокращение алфавита позволит сократить учебные часы, выделяемые на русский язык, до 2 часов в неделю, и тем самым освободить место для более важных учебных дисциплин, таких как «Основы православной культуры» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Напомним, последняя реформа русского алфавита проводилась в 1918 году, когда из языка пропали буквы «ер», «ерь» и «ять».

Источник: http://ogokak.com/blog/archives/15627?fbclid=IwAR18hMwXV-JGtfl0sboe_z3copvwe6mD2AR9yChmM0tVS1Fzs17TfKgJFBE

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Категория: Новости / Анонс событий

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