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МЧС приглашает на тренировку

19 февраля в 16.00 в Межшкольном эстетическом центре по адресу г. Краснодар, ул. Тюляева, 33, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа г. Краснодара проведут открытый урок по пожарной безопасности для воспитанников центра.

Далее состоится практическая часть мероприятия –– для ребят будет проведена тематическая спортивная эстафета.

Также инспекторы проведут учебную тренировку по эвакуации людей из здания центра.

В конце мероприятия ребятам продемонстрируют пожарную технику, где желающие смогут задать вопросы пожарным и сфотографироваться.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии и осветить его в СМИ.

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России

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Категория: Новости / Анонс событий

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