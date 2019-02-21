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МЧС предупреждает...

27 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ проверка готовности системы оповещения населения с включением сирен (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!) на территории муниципального образования город-герой Новороссийск.

Просьба соблюдать спокойствие! Пделитесь новостью с друзьями и соседями.

Следите за сообщением средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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