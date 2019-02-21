/Анонс событий/
МЧС предупреждает...
27 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ проверка готовности системы оповещения населения с включением сирен (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!) на территории муниципального образования город-герой Новороссийск.
Просьба соблюдать спокойствие! Пделитесь новостью с друзьями и соседями.
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Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Анонс событий