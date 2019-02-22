В парусном клубе Abrau Sailing пройдет День открытых дверей

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«Центр туризма Абрау-Дюрсо» приглашает вас на День открытых дверей в парусном клубе Abrau Sailing, который состоится 2 марта 2019 года в Абрау-Дюрсо!

Парусный клуб Abrau Sailing расположен в уникальном месте, на берегу находящегося под охраной ЮНЕСКО самого большого пресноводного озера Краснодарского края. Мягкий климат, горный ландшафт и незамерзающий водоем позволяют достаточно комфортно в круглогодичном режиме проводить парусные регаты для различного типа яхт и другие культурно-массовые мероприятия, особенно для детей.

На территории клуба созданы круглогодичные комфортные условия и инфраструктура для проведения различных мероприятий и занятий парусным спортом. К услугам гостей Клуба и участников соревнований предлагается широкий спектр услуг.

В программе:

· Интереснейшие лекции по управлению парусом от профессиональных спортсменов

· Мастер-класс по вязанию морских узлов

· Прогулки под парусом (каждый час)

Бонусы для всех посетителей Дня открытых дверей:

· Скидка на обучение в размере 20%

· Купон на первое бесплатное занятие

· Скидка на посещение прогулки-спектакля «Голос города» в размере 50%

Ждем вас 2 марта , с 11:00 до 16:00!

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''