В парусном клубе Abrau Sailing пройдет День открытых дверей
«Центр туризма Абрау-Дюрсо» приглашает вас на День открытых дверей в парусном клубе Abrau Sailing, который состоится 2 марта 2019 года в Абрау-Дюрсо!
Парусный клуб Abrau Sailing расположен в уникальном месте, на берегу находящегося под охраной ЮНЕСКО самого большого пресноводного озера Краснодарского края. Мягкий климат, горный ландшафт и незамерзающий водоем позволяют достаточно комфортно в круглогодичном режиме проводить парусные регаты для различного типа яхт и другие культурно-массовые мероприятия, особенно для детей.
На территории клуба созданы круглогодичные комфортные условия и инфраструктура для проведения различных мероприятий и занятий парусным спортом. К услугам гостей Клуба и участников соревнований предлагается широкий спектр услуг.
В программе:
· Интереснейшие лекции по управлению парусом от профессиональных спортсменов
· Мастер-класс по вязанию морских узлов
· Прогулки под парусом (каждый час)
Бонусы для всех посетителей Дня открытых дверей:
· Скидка на обучение в размере 20%
· Купон на первое бесплатное занятие
· Скидка на посещение прогулки-спектакля «Голос города» в размере 50%
Ждем вас 2 марта , с 11:00 до 16:00!
Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''
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