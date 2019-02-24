Юбилейный 30 – й открытый традиционный турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой

/Анонс событий/

2-3 марта 2019 г. в Ледовом дворце спорта «Айсберг» будет проходить 30 юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою.

Данный турнир проводится с 1989 года и посвящён памяти трагически погибшей на первых военно - полевых сборах в горах Виктории Лосевой - члена военно - патриотического клуба "Отечество" (Адлерского р-на). Организатором турнира является Краснодарская краевая молодежная общественная военно - патриотическая организация "ДЕСАНТНИК", при поддержке Государственного учреждения «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи» г . Сочи , Центра спортивно – массовой работы Департамента физической культуры и спорта г. Сочи, Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, местного отделения ДОСААФ России в г. Сочи Краснодарского края и др. В этом турнире первоначально принимали участие сильнейшие курсанты профильных военно-патриотических клубов Краснодарского края - количество участников было - 60 человек и затем из года в год количество спортсменов и представительство клубов и объединений увеличивалось. В соревнованиях принимают участие спортсмены практически со всего Юга России. Ну а участие команд из Московской области, Кабардино – Балкарии и Абхазии, дало право ранг турнира поднять до уровня межрегионального. В 2005 году подали заявки на участие команды Саратова, Астрахани, Северная Осетия, Карачаево-Черкесии, Москвы, Ставрополя, Кисловодска, Ростова и т.д. – более 500 участников.

Турнир проводится в 28 весовых категориях. Судейство турнира осуществляется по правилам армейского рукопашного боя: удары руками и ногами, броски и болевые приёмы. По своей зрелищности и красоте поединки не уступают таким видам спорта как айкидо, ушу, и выигрывают в практичности и максимальной приближенности к реальной жизни. Данный турнир по армейскому рукопашному бою - это одно из направлений занятий с курсантами военно - патриотических клубов и объединений из комплексной программы подготовки подрастающего поколения к службе в армии.

Соревнования проводятся два дня на базе ЛДС «Айсберг» на четырех коврах для рукопашного боя.

Судейство турнира осуществляет высококлассная судейская бригада.

В соревнованиях планируется участие спортсменов из г. Сочи, Москвы, Московской области, р. Крым, р. Кабардино – Балкария, р. Северная Осетия, Ростовской области, Ставрополького края, ст. Марьянская, Красноармейского р-на, Геленджика, Усть – Лабинска, Краснодара. Так же принимают участие спортсмены Р. Абхазия. Всего порядка 400 человек. Церемония открытия состоится 3 марта в 16 часов 00 мин. Вход на соревнования свободный!

Источник: ВСК "Ястреб"