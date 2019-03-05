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Внимание! Доставка пенсий в праздничные дни

Управление пенсионного фонда России в городе-герое Новороссийске информирует о графике выдачи пенсии в предпраздничные дни и после.

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в марте 2019 года организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи г.Новороссийска будет организована по следующему графику:

 

Выплатные дни

За какие числа

6 марта 2019 года

6 и 7 марта 2019 года

7 марта 2019 года

8 и 9 марта 2019 года

9 марта 2019 года

10 и 11 марта 2019 года

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии  с  графиком  доставки.  

График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 83 тыс. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.

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Категория: Новости / Анонс событий

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Внимание! Доставка пенсий в праздничные дни

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