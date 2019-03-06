/Анонс событий/

В ближайшие праздничные выходные на набережной Геленджика ожидается много гостей

Повышение температурного режима в первые мартовские дни, сниженные цены на размещение в отелях курорта и целый комплекс развлекательных мероприятий, которые пройдут на территории нашего муниципалитета уже в эти праздничные выходные,  вызвали большой интерес у россиян.

На сегодняшний день санаторно-курортный комплекс подает следующие цифры:  73 % номерного фонда средств размещения забронировано уже сегодня. Фактически в марте, в полную силу будет работать  21 крупное предприятие санаторно-курортного комплекса, здравницы и пансионаты, а также 40 частных гостиниц, вместимостью менее 50 номеров.

Как выяснилось, люди планируют свой отдых и на майские праздники.  На данный момент в крупных санаториях забронировано 50 % номеров, в частных гостиницах – 40%. Для начала весны это хороший процент востребованности наших средств размещения. В мае процент бронирования будет гораздо выше, тем более что праздник открытия сезона пройдет в этом году 1 июня.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Анонс событий

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