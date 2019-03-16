/Анонс событий/

Вам нужна помощь, значит Вам к нам!

Южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:

- операции с недвижимостью
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельный участков (все операции)
- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)

Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас!

+7(938) 524-40-00 +7(938) 52-44-000 +7(938) 524-4-000 
Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14

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Категория: Новости / Анонс событий

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