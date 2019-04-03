"Черноморец" ждет в гости "Урожай"

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В ближайшую субботу, 6-го апреля болельщики новороссийского "Черноморца" после зимнего перерыва смогут увидеть свою команду в деле на поле стадиона "Центральный". Соперником бело-синих станет "Урожай", созданный вместо краснодарской "Кубани" и ставящий задачу выхода в первый дивизион.

Матч начнется в 16 часов. А 1-го апреля новороссийская команда провела первый официальный матч в весенней части сезона 2018/19-го годов. К сожалению, итоговый результат оказался плачевным. "Черноморец" умудрился пропустить три гола в первом тайме матча с "Краснодаром-3" на поле Академии футбольного клуба "Краснодар". Главный тренер новороссийцев Хазрет Дышеков с помощью замен попытался внести коррективы в игру еще в первой половине встречи. Второй тайм "Черноморец" провел на половине поля краснодарцев, но распечатать ворота юных "бычков" так и не сумел. Несмотря на поражение, новороссийская команда осталась на четвертом месте, имея в своем активе 33 очка.