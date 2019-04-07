/Анонс событий/

В Краснодаре благотворительный концерт, посвященный созданию Ржевского мемориала

В Краснодарском государственном институте культуры 13 мая состоится благотворительный концерт, посвященный созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Для зрителей выступят артисты вуза. Начало концерта в 16:00. 
Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области. 

Мемориал Советскому солдату, один из самых масштабных в России и Европе, с 25-метровой фигурой солдата в центре будет установлен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. На стальных плитах, расположенных во входной группе мемориала, будут написаны имена 65 866 солдат и офицеров, захороненных на территории Ржевского района (по данным Минобороны). Также будут размещены несколько десятков фотографий бойцов. 
Планируется, что его откроют в мае 2020 года в честь 75-летия Великой Победы. 
Мемориальный комплекс будет посвящен всем тем, кто воевал и отдал свою жизнь, сражаясь подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. 

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

Просмотров: 125 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Как преодолеть весеннюю депрессию

Профессор из Москвы дала мастер-класс по актерскому мастерству в КГИК

Несовершеннолетние попали в ДТП

"Черноморец" уступил "Урожаю", а Алексей Кузнецов сыграл сотый матч

«Современное образование «забило» осиновый кол на всем лучшем, что было создано педагогикой»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!