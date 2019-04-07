В Краснодаре благотворительный концерт, посвященный созданию Ржевского мемориала

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В Краснодарском государственном институте культуры 13 мая состоится благотворительный концерт, посвященный созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Для зрителей выступят артисты вуза. Начало концерта в 16:00.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

Мемориал Советскому солдату, один из самых масштабных в России и Европе, с 25-метровой фигурой солдата в центре будет установлен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. На стальных плитах, расположенных во входной группе мемориала, будут написаны имена 65 866 солдат и офицеров, захороненных на территории Ржевского района (по данным Минобороны). Также будут размещены несколько десятков фотографий бойцов.

Планируется, что его откроют в мае 2020 года в честь 75-летия Великой Победы.

Мемориальный комплекс будет посвящен всем тем, кто воевал и отдал свою жизнь, сражаясь подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры