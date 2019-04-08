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Дипломные фильмы студентов СПбГУ покажут и обсудят в Президентской библиотеке

10 апреля 2019 года в 13:00 в Президентской библиотеке откроется выставка мультимедийных видеоработ студентов и выпускников направления «Искусства» Санкт-Петербургского государственного университета.

 

После презентации выставки гостям представят документальные и анимационные мини-фильмы о французском композиторе Эрике Сати, оперной певице Галине Вишневской, о работах австрийского художника Густава Климта, а также картины, посвящённые Северной столице.

Во время создания мультимедийных работ авторы использовали целый арсенал различных программных продуктов для обработки изображений, создания трёхмерной графики, а также редактирования видеоматериалов. В результате им удалось, к примеру, оживить застывшую героиню знаменитой картины Густава Климта – Адель Блох-Бауэр, «Золотую Адель», которую нередко называют австрийской Моной Лизой. С помощью необычных художественных решений студенты смогли гармонично объединить в фильме архивные материалы, фотографии и сохранившиеся видеофрагменты о выдающейся оперной певице Галине Вишневской. Ещё один удивительный фильм, созданный с помощью анимированных фотографий, расскажет о «Блистательном Петербурге» поэта Николая Агнивцева.

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Категория: Новости / Анонс событий

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