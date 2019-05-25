Впервые в этом году геленджикский карнавал будет идти два дня!

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Старт новому курортному сезону будет дан 1-го июня. Ежегодно посмотреть на красочное празднество в город съезжаются тысячи людей.

В этом году концепция карнавала изменится! Главный праздник лета 2019 года будет проходить в течение двух дней! Жителей и гостей Геленджика ожидает море сюрпризов. Итак, обо всем по порядку:

Карнавальная колонна с профессиональными артистами начнет двигаться от ДК в 15.00. На кинотеатре "Буревестник" в нее вольется народное шествие. Любой желающий сможет пройти в театрализованной колонне до главной площади курорта вместе с артистами. В дни проведения карнавала в центре города будет организована продажа всевозможной атрибутики праздника!

В разных частях города будут организованы 6 основных и 2 дополнительные концертные площадки, с участием лучших DJ-ев России.

Главным же местом действа по традиции станет Центральная площадь курорта, которая в дни Карнавала превратится в большой зрительный зал. Теперь сцена будет располагаться у входа торгового центра «Геленджик». На большой сцене выступят творческие коллективы Кубани, Геленджика и других регионов России, а также звезды Российской эстрады. В первый день самого яркого события лета перед многотысячной аудиторией выступит группа Иванушки International. Хедлайнером второго дня станет Юлианна Караулова.

Впервые в этом году будет организована продажа билетов на вечернее шоу знаменитого геленджикского карнавала. В этом году каждый может стать очевидцем зрелищного действа. Цена билетов на карнавал - от 500 до 1000 рублей, в зависимости от выбранного сектора. Зрительный зал будет разделен на несколько секторов, на один из которых билеты будут разыграны на концертных площадках в разных частях города в день карнавала.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик