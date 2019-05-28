/Анонс событий/

Южное таможенное управление приглашает принять участие в Международном таможенном форуме – 2019

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ от 21 мая 2019 года № 1000-р о ежегодном проведении Международного таможенного форума.

 

Данный документ, подписанный в год пятилетия Евразийского экономического союза, свидетельствует о важности работы по реформированию деятельности таможенных органов, проводимой Федеральной таможенной службой. Международный таможенный форум станет ключевой площадкой для обсуждения основных новаций в сфере таможенного администрирования.

Принятое Председателем Правительства России решение позволит заинтересованным представителям государственной власти и бизнеса ежегодно проводить дискуссии о совершенствовании таможенного регулирования, создании благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, развития экспортного потенциала страны.

Широкое участие представителей зарубежных таможенных администраций позволяет проводить обмен мнениями и опытом по наиболее актуальным вопросам: инициативам России во Всемирной таможенной организации (ВТамО), инфраструктурным проектам, вопросам интеграции в рамках ЕАЭС, различным аспектам системы прослеживаемости товаров, а также в сфере правоохранительной деятельности.

Международный таможенный форум – 2019 пройдет 24-25 октября 2019 года в Центре международной торговли в Москве.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

Просмотров: 103 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Как изменились правила ОМС?

Зачем Пентагон закупает российские боеприпасы

Обратная сторона ЕГЭ: зарплатная «благотворительность» не устраивает педагогов

В Краснодаре подвели итоги конкурса научных студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека

Набросок к портрету

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!