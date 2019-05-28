Южное таможенное управление приглашает принять участие в Международном таможенном форуме – 2019

/Анонс событий/

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ от 21 мая 2019 года № 1000-р о ежегодном проведении Международного таможенного форума.

Данный документ, подписанный в год пятилетия Евразийского экономического союза, свидетельствует о важности работы по реформированию деятельности таможенных органов, проводимой Федеральной таможенной службой. Международный таможенный форум станет ключевой площадкой для обсуждения основных новаций в сфере таможенного администрирования.

Принятое Председателем Правительства России решение позволит заинтересованным представителям государственной власти и бизнеса ежегодно проводить дискуссии о совершенствовании таможенного регулирования, создании благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, развития экспортного потенциала страны.

Широкое участие представителей зарубежных таможенных администраций позволяет проводить обмен мнениями и опытом по наиболее актуальным вопросам: инициативам России во Всемирной таможенной организации (ВТамО), инфраструктурным проектам, вопросам интеграции в рамках ЕАЭС, различным аспектам системы прослеживаемости товаров, а также в сфере правоохранительной деятельности.

Международный таможенный форум – 2019 пройдет 24-25 октября 2019 года в Центре международной торговли в Москве.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления