ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сразятся за Кубок Париматч Премьер

/Анонс событий/

Поклонникам российского футбола недолго придется скучать по матчам с участием клубов РПЛ! С 26 июня по 4 июля телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР организует в Австрии предсезонный турнир, в котором сыграют бронзовый призер недавно завершившегося чемпионата России «Краснодар», московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов».

Официальным спонсором турнира выступит букмекерская компания Париматч.

Формат турнира, получивший название Кубок Париматч Премьер, будет идентичен тому, что с успехом прошел в январе в Катаре. Напомним, в нем участвовали «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Спартак», который стал победителем. По регламенту Кубка Париматч Премьер соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1. При распределении мест в таблице, в случае равенства очков, решающее значение будет иметь разница мячей, и лишь в последнюю очередь – личные встречи. Таким образом, благодаря Кубку Матч Премьер у болельщиков будет возможность увидеть сразу два дерби: московское ЦСКА – «Спартак» и южное «Краснодар» – «Ростов»!

Дмитрий Сергеев, CEO Париматч Россия

«Кубок Париматч Премьер - одно из самых заметных спортивных событий в межсезонье, и мы рады стать частью происходящего. С нетерпением ждем старта матчей и уверены, что болельщики по достоинству оценят организацию и уровень игры команд-участниц. Клиентам Париматч мы предложим расширенную линию, которая будет оперативно обновляться по ходу проведения турнира, а также специальные бонусы для новых клиентов. Уверены, каждый сможет выбрать наиболее подходящие для себя варианты для ставок».

Мурад Мусаев, главный тренер ФК «Краснодар»

«Кубок Париматч Премьер – отличная возможность подготовиться к сезону, сыграв матчи с одними из сильнейших российских команд. Все участники турнира стартуют в новом сезоне одно время, значит будут находиться в равных условиях. Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и еще, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жесткости.

Радует место проведения турнира: в Австрии в это время года обычно комфортная, не слишком жаркая погода и хорошего качества поля. Есть все условия для плодотворной подготовки к сезону.

Несмотря на то, что турнир носит подготовительный характер, мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы занять самое высокое место, и в каждой игре будем стремиться только к победе».

Олег Кононов, главный тренер ФК «Спартак» Москва

«Зимой «Спартак» участвовал в аналогичном турнире в Катаре. Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнований. Тем более нам удалось занять первое место. Уверен, в Австрии нас ждут интересные игры».

Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

«Здорово, что у «Ростова» вновь получится принять участие в турнире, где есть возможность провести хорошие спарринги. Зимой я отмечал организацию и уверен, что сейчас все пройдет на таком же хорошем уровне. Тем более сроки турнира совпадают с нашим финальным этапом подготовки к новому сезон».

Виктор Гончаренко, главный тренер ПФК ЦСКА

«Кубок Париматч Премьер станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону. Участие в нем привлекательно для нас в первую очередь тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые к тому же представляют Российскую Премьер-Лигу. Футболисты получат необходимую игровую практику, кроме того, на данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений».

Все матчи турнира Кубок Париматч Премьер в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Кубок Париматч Премьер будет проходить на стадионе «Sparkasse P?llau AG» в городе Пёллау, находящемуся примерно в 55 км к северо-востоку от Граца. До Граца можно добраться, совершив пересадку в Вене, Мюнхене или Франкфурте. Ежедневные рейсы по данному направлению выполняют авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines. Из Москвы же в Вену регулярно летают прямые рейсы компаний: «Аэрофлот», Austrian Airlines и UTAIR.

Адрес стадиона - TSV Sparkasse P?llau 1951, Виденгюртель 532, 8225 Пёллау.

Источник: Пресс-служба телеканала «Матч ТВ»