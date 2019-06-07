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На Северо-Кавказской магистрали состоится выставка железнодорожного моделирования «СКЖД - Локотранс-Юг-2019»

10 июня в 13:00 в Ростове-на-Дону на базе КСК «Экспресс» (парк Вити Черевичкина, ул. Закруткина, 67А) состоится открытие выставки железнодорожного моделирования «СКЖД - Локотранс-Юг-2019».

 

В ней примут участие взрослые моделисты, представители Ростовской, Владикавказской, Московской, Свердловской, Юго-Восточной, Приволжской детских железных дорог, а также ученики частного общеобразовательного учреждения Лицей № 36 ОАО «РЖД» (Иркутск).

В экспозиции будут представлены модели железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры. Участники соберут в демонстрационном зале модули макетов в единую железную дорогу. По ней пойдут миниатюрные поезда, на переездах заработают шлагбаумы, семафоры, другие железнодорожные устройства.

В ходе выставки можно будет встретиться с авторами работ, специалистами в области железнодорожной истории и железнодорожного моделизма. Предусмотрено также проведение мастер-классов.

 

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Анонс событий

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