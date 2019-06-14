/Анонс событий/

Первый сбор 15 июня

"Новороссийское Сколково" извещает всех заявившихся на проект Клуб молодого политика, что первый организационный сбор пройдет 15 июня в 11 часов.

На сборе мы познакомимся друг с другом. Собираем оба возрастных курса. Пройдет презентация игры-тактика. Вас ждет встреча с известным молодым успешным человеком. Имя сохраним в тайне.

Наши друзья любезно предоставили место для нашего сбора. Это торговый комплекс "Смена". Его адрес: ул.Коммунистическая,28а. Но войти можно и со стороны улицы Советов. Встречаемся на первом этаже. 

Итак, в субботу 15 июня в 11 часов!!!

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Категория: Новости / Анонс событий

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