Первый сбор 15 июня

/Анонс событий/

"Новороссийское Сколково" извещает всех заявившихся на проект Клуб молодого политика, что первый организационный сбор пройдет 15 июня в 11 часов.

На сборе мы познакомимся друг с другом. Собираем оба возрастных курса. Пройдет презентация игры-тактика. Вас ждет встреча с известным молодым успешным человеком. Имя сохраним в тайне.

Наши друзья любезно предоставили место для нашего сбора. Это торговый комплекс "Смена". Его адрес: ул.Коммунистическая,28а. Но войти можно и со стороны улицы Советов. Встречаемся на первом этаже.

Итак, в субботу 15 июня в 11 часов!!!