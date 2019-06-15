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Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2019

Открыта регистрация участников на Международный таможенный форум, который состоится в Москве, в Центре международной торговли, 24-25 октября 2019 года. Онлайн-регистрация участников открыта на сайте Форума.

Начиная с 1999 года, ФТС России ежегодно организовывает выставку «Таможенная служба», которая с 2018 года проводится в формате форума. Участие в мероприятиях принимали Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, другие руководители органов государственной власти, а также ведущие представители делового сообщества.

Международный таможенный форум призван содействовать совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, развитию экспортного потенциала страны. В рамках МТФ-2019 запланировано свыше 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: пленарных заседаний, тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования. С проектом деловой программы Форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.

В работе Форума в 2019 году примут участие представители Правительства Российской Федерации, Минфина России, других органов государственной власти, зарубежных таможенных администраций, делегаты от деловых кругов: главы крупнейших компаний-экспортеров и импортеров, логистических операторов, таможенных брокеров, профессиональных ассоциаций и объединений.

Международный таможенный форум с 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р будет проходить ежегодно. Организатором Форума является Федеральная таможенная служба, оператор Форума - АО «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн».

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / Анонс событий

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