Телеканал покажет грандиозный концерт легендарного рокера

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РЕН ТВ продолжает показ главных концертов звёзд мировой и российской рок-музыки. 7 июля зрители смогут провести воскресный вечер под хиты Гарика Сукачёва.

Один из самых узнаваемых российских музыкантов родился в 1959 году и сейчас ему 59 лет. Телеканал покажет концерт «59:59», который собрал в себе всё, за что страна любит музыканта. «59:59» – это вечные хиты, виртуозная импровизация, фантастическая сценография и чистый рок-н-ролл. Выступление состоялось в рамках одноименного тура в московском Crocus City Hall. В концерте приняли участие друзья Сукачёва – Сергей Галанин и Сергей Воронов. В сет-лист вошли хиты «Не было нас», «Напои меня водой», «Моя бабушка курит трубку», «Полюби меня» и многие другие.

Гарик Сукачёв – легенда русского рока, лидер групп «Бригада С» и «Неприкасаемые». Музыкант исполнил роли в фильмах «Жмурки», «Пустельга», «Тараканьи бега», «Арье» и др. В качестве режиссера снял картины «Кризис среднего возраста», «Праздник», «Дом Солнца». В 2012 году Гарик вошел в список 50 самых популярных людей России по версии журнала Forbes.

РЕН ТВ – единственный федеральный канал, который регулярно показывает лучшие выступления рок-легенд. Этим летом зрители уже посмотрели концерты Linkin Park, Iron Maiden, Green Day и других звёзд первой величины.

Почувствуйте энергетику единственного и неповторимого Гарика Сукачева – смотрите концертную версию программы «СОЛЬ» в полночь, 7 июля, только на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям