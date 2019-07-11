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Встреча с болельщиками!

ФК "Черноморец" встретится со своими болельщиками перед стартующим 16-го июля первенством России по футболу 2019/20-го годов. 

Традиционное мероприятие пройдет 13-го июля в актовом зале администрации МО г. Новороссийск по адресу улица Советов, дом 18. Начало встречи в 10 часов утра. Вход свободный.
ФК "Черноморец" будет рад видеть каждого болельщика. Вместе мы победим!

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Категория: Новости / Анонс событий

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