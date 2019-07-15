День поля Fendt & Valtra

/Анонс событий/

24 июля 2019 года, 10.00-14.00, Краснодарский край, трасса Р217 «Кавказ», 7 км от ст. Павловской в сторону г. Тихорецка.

Новейшие технологии в сельхозмашиностроении на Кубани

Самый мощный серийный колесный трактор в мире, новые сверхсильные гусеничные тракторы и другие высокотехнологичные немецкие и финские машины Fendt и Valtra продемонстрируют аграриям в реальных полевых условиях своих возможности, а также примут участие в технических шоу-программах.

Вы увидите инновационные тракторы с орудиями для обработки, посева, внесения удобрений и средств защиты растений в работе по нулевой, минимальной и традиционной технологиям земледелия. Значительная часть агропроцессов в одно время и на одном поле. Вы сможете задать вопросы первым лицам заводов-изготовителей и поставщиков сельхозтехники, а также руководителям и специалистам крупнейших агропредприятий, представителям региональной власти Краснодарского края. Вы испытаете тракторы Fendt и Valtra во время тест-драйвов и сможете подготовить яркие репортажи, фото и видеоматериалы. Вы сможете переключиться с однообразных тем, вырваться из городской суеты, подышать свежим воздухом, посмотреть на современные сельхозмашины в работе и пообщаться с интересными людьми.

Источник: БИЗОН. TV