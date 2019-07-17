/Анонс событий/

Вниманию участников зернового рынка! О предстоящем совещании

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что 25 июля 2019 года состоится совещание по  исполнению международных обязательств при экспортно-импортных операциях с зерном, требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении внешнеэкономической деятельности, по вопросам необходимости соблюдения правил хранения зерна и проведения мер борьбы с карантинными объектами.

 

На мероприятие приглашаются экспортеры зерна, представители зерновых терминальных комплексов и портовых элеваторов, работающие на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Вопросы и темы для обсуждения необходимо направить заблаговременно (до 23.07.2019) на адрес электронной почты.

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Категория: Новости / Анонс событий

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