Вниманию участников зернового рынка! О предстоящем совещании

/Анонс событий/

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что 25 июля 2019 года состоится совещание по исполнению международных обязательств при экспортно-импортных операциях с зерном, требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении внешнеэкономической деятельности, по вопросам необходимости соблюдения правил хранения зерна и проведения мер борьбы с карантинными объектами.

На мероприятие приглашаются экспортеры зерна, представители зерновых терминальных комплексов и портовых элеваторов, работающие на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Вопросы и темы для обсуждения необходимо направить заблаговременно (до 23.07.2019) на адрес электронной почты.