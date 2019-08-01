«Народная» статья 228: открыта горячая линия по проблемам ее правоприменения

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О проблемах можно сообщить, позвонив на многоканальный номер или заполнив электронную форму.

1 августа в Общественной палате РФ открылась горячая линия по проблеме правоприменительной практики антинаркотической статьи 228 (ч. 1 и ч. 2) УК РФ.

- Пресловутая статья 228, которую называют “народной”, с точки зрения правоприменительной практики оставляет желать лучшего, — говорит инициатор горячей линии, член Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, — Уверенная позиция экспертного сообщества заключается в том, что статья 228 жесткая, но выверенная. Однако нам необходимо навести более качественный порядок в системе общественного контроля за работой правоохранительной системы. Мы видим, что в отдельных случаях статья 228 применяется как элемент “палочной” системы возбуждения уголовных дел». Горячая линия ОП РФ будет до 31 мая 2020 года собирать информацию от граждан, столкнувшихся с проблемными ситуациями, связанными с правоприменением статьи 228.

2 августа в ОП РФ пройдут общественные слушания, посвященные проблемам правоприменения статьи 228 УК РФ и развитию общественного контроля за работой правоохранительных органов.

«Вы можете обратиться на горячую линию за юридической помощью или другими подсказками о том, как нужно вести себя в сложной жизненной ситуации, связанной с применением статьи 228, если вы понимаете, что правоохранительные органы неправомерно используют эту статью против вас, ваших родственников или других граждан», — сказал Султан Хамзаев.

Помимо непосредственной помощи гражданам, цель горячей линии — развитие общественного контроля за работой правоохранительных органов.

Обращения на горячую линию принимаются по телефону: +7 (800) 737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы линии: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

Можно также оставить свое сообщение, заполнив электронную форму.

Источник: https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50259