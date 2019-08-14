РЕН ТВ запускает новую программу

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В субботнем эфире появится «Неизвестная история» и новое лицо телеканала – профессор Борис Рыжов.

17 августа зрителей ждёт большая премьера: РЕН ТВ впервые покажет проект «Неизвестная история». Ведущим станет профессор психологических наук Борис Рыжов.

«Неизвестная история» – богатейший источник информации и суровых уроков человеческой цивилизации. Программа предложит неизвестные факты об известных событиях и персонажах. Например, все говорят о том, что мы живём под санкциями «западных партнёров» уже 5 лет. Но много ли людей знают, что на самом деле их наложили на нас ещё 5 столетий назад? Всем также известен и граф Дракула, которого считают воплощением зла. Но почему тогда среди румын он до сих пор считается святым и почитается местной церковью? А как князь Рюрик может быть связан с шекспировским Гамлетом? «Неизвестная история» не топчется на изъеденных библиотечной молью страницах старых учебников – она ищет темы на тех полках, куда мало кто заглядывает.

«Мы отправимся в ключевые точки истории – чтобы разоблачить лжецов и добраться до истины».

Борис Рыжов, ведущий «Неизвестной истории» РЕН ТВ.

Организм крыс не подвергается никаким изменениям после радиационного воздействия. Американец считал себя больным раком – а на самом деле он 25 лет был жертвой экспериментов и получал плутоний внутривенно. Зигмунд Фрейд обязан своей популярностью сотрудникам НКВД, которые потом получали от мастера психоанализа секреты его важных пациентов. Кажется, что эти три факта не имеют ничего общего. Но если присмотреться, то можно убедиться, что между ними существует шокирующая связь. Какая – покажет РЕН ТВ.

Ведущий «Неизвестной истории» Борис Рыжов более десяти лет работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой экипажа «Бурана» к полёту, который до этого не совершал никто. Также он обучал лётчиков контролю над организмом – в моменты, когда отказывают все приборы, а машина на бешеной скорости несется к земле. Исторические события он рассмотрит через призму своих уникальных знаний.

Всем известно: историю пишут победители. Но что будет, если копнуть глубже – и изучить версии побеждённых? На первый взгляд обман может быть незаметен. Но благодаря экспертному анализу можно понять, почему всё было именно так. Этим профессор Рыжов будет заниматься каждую субботу на РЕН ТВ.

Смотрите «Неизвестную историю» с Борисом Рыжовым – с 17 августа, в 17:20 на РЕН ТВ.

Источник: Пресс-служба Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям