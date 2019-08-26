"Умный свет" в Новороссийске

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«Ростелеком» приступил к модернизации сети уличного освещения в городе Новороссийске.

Энергосервисный контракт, подписанный между национальным цифровым провайдером и администрацией города, предусматривает не только замену уличных светильников, но и создание новой системы автоматизированного управления уличным освещением и контроля за показаниями электроприборов.

Специалисты компании установят 15 292 светодиодных светильников, которые потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с натриевыми и ртутными фонарями. Они моментально включаются, в отличие от ламп старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и имеют срок службы более 10 лет. Новые светильники появятся в городе повсеместно: в парках и зонах отдыха, на автодорогах, улицах и внутриквартальных территориях. Завершить работы планируется к концу текущего года.

Источник: департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»