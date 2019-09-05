В Геленджике решили не закрывать летний курортный сезон, а продолжить!

/Анонс событий/

7 сентября на Центральной площади курорта состоится торжественное открытие «Бархатного сезона». Шикарный концерт, фестиваль причёсок, фейерверк и выступление легендарной группы «Технология» - это то, что будет происходить в Геленджике в день открытия сезона.

Сентябрь и октябрь будут насыщены самыми разными мероприятиями: забеги и заплывы в бухте и по набережной, битва шеф-поваров «Золотой половник», фестиваль шансона, крейсерская регата. В октябре бары, рестораны, отели, места показа всем гостям предоставят скидки от 20 процентов и выше! Осенний «ценопад», как дополнение к прекрасной погоде должен порадовать тех, кто в отпуск собирается именно в «Бархатный сезон»! Осень в Геленджике по своим климатическим особенностям просто прекрасна: отсутствие ветров, мягкие солнечные лучи, температура воды в морской бухте +23, чистейший горный воздух. Ну а в этом году осень будет ещё и «культурной» благодаря той насыщенной развлекательной программе, которая запланирована на эти месяцы.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик