РЕН ТВ покажет телеверсию фестиваля «Наши в городе»

/Анонс событий/

Монстры рока и более 200 000 фанатов ждут зрителей уже в это воскресенье.

В ночь с воскресенья на понедельник РЕН ТВ подарит своим зрителям ударный музыкальный праздник и покажет телевизионную версию фестиваля «Наши в городе». Именно он в минувшие выходные собрал на своей сцене главных рокеров страны.

Рок-марафон гремел двое суток и был посвящен празднованию 872-летию Москвы. Поздравить столицу с днём рождения и исполнить вместе с кумирами их лучшие хиты на проспект Сахарова пришли более 200 тысяч человек.

«Наши в городе» – это шоу международного класса с гигантской 300-тонной сценой. Звуковые порталы, светодиодные экраны, фирменная рокерская пиротехника и бесконечный драйв – всё это расположилось вдоль проспекта Сахарова до самого Садового кольца.

РЕН ТВ воссоздаст непередаваемую атмосферу главного музыкального праздника столицы и перенесёт зрителей в его эпицентр. Выступать будут сплошные легенды, на хитах которых выросло не одно поколение рок-меломанов. Среди них – «Ария», Гарик Сукачев, «Пилот», «Серьга», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Ольга Кормухина и многие другие.

Смотрите телеверсию фестиваля «Наши в городе» – в это воскресенье, в 00:00, только на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям