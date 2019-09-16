Россиянам в прямом эфире расскажут о нацпроетах здравоохранения

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С сегодняшнего дня на портале «Будущее России. Национальные проекты» стартуют прямые эфиры, на которых внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений будут отвечать на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране. Оператором вещания выступит информагенство ТАСС.

Первый эфир будет посвящен проблемам детского здоровья. Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко ответит на вопросы россиян. Кроме этого, специалист расскажет о лекарствах, вакцинации и телемедицине.

Ежедневно будут подниматься темы онкозаболеваний, госгарантий, бесплатной медпомощи, диспансеризации и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

13 сентября глава Минздрава Вероника Скворцова в прямом эфире разъясняла вопросы зарплаты врачей, модернизации первичного звена, незарегистрированных лекарственных препаратов, борьбы с табаком и вакцинации от гриппа.

Источник: https://stv92.ru/