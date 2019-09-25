В Ленинградском районе 28 сентября пройдет День здоровья

/Анонс событий/

Очередная акция министерства здравоохранения Краснодарского края в рамках реализации нацпроекта «Демография» будет посвящена профилактике сердца.

Медработники из кубанской столицы проведут консультативно-диагностический прием пациентов на базе поликлиники Ленинградской ЦРБ. Жители смогут попасть к врачам без записи и направления.

– Получить рекомендации в этот день можно будет от терапевта, невролога, уролога, офтальмолога, хирурга. Все желающие смогут пройти диагностические исследования, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить показатель артериального давления, – рассказали в региональном минздраве.

Кроме того, будут проведены аппаратные обследования организма – флюорография, маммография, ЭКГ, УЗИ брахицефальных артерий. Всем участникам акции помогут определить риски сердечно-сосудистого заболевания с помощью шкалы SCORE.

В программе Дня здоровья также работа смотровых кабинетов, чтение лекции «Здоровое сердце – залог долголетия», беседы о методах снижения избыточного веса и мастер-классы по лечебной физкультуре.

Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/