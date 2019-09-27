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Учения пройдут в Новороссийске

В период с 1-2 октября 2019 года планируется проведение штабной тренировки по гражданской обороне под руководством губернатора Краснодарского края по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Краснодарском крае при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения на территории МО город Новороссийск».

К участию в краевом ШТ привлекаются органы местного самоуправления управления и отделы администрации города, внутригородские районы и сельские округа, службы ГО муниципального образования, категорированные предприятия, потенциально-опасные и опасные производственные объекты, пожарные части и аварийно-спасательные формирования. В ходе проведения ШТ по ГО будет привлекаться личный состав и техника спасательных служб ГО, Новороссийского городского звена РСЧС. Просим соблюдать спокойствие!

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Категория: Новости / Анонс событий

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