МЧС предупреждает...

/Анонс событий/

28 октября 2019 года с 10:45 до 12:00 министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ проверка готовности системы оповещения населения с включением сирен и сирено-речевых установок(подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!») на территории муниципального образования город Новороссийск.

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!» необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов 1-го мультиплекса (с 1-го по 10-й каналы), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», приемники эфирного вещания на канал «Радио России» 67,97 мГц, «Первое радио Кубани» 104.9 мГц и прослушать специальное сообщение.

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ!!!

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Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"