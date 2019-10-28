Деловая программа WorldSkills Hi-Tech 2019: фокус на кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности

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29 октября начинает свою работу деловая программа WorldSkills Hi-Tech 2019. В фокусе деловой программы – актуализация механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

«Основной целью WorldSkills Hi-Tech является бенчмарк и выработка подходов к подготовке кадров как в системе образования, так и внутри самих промышленных предприятий. Деловая программа охватывает практически весь промышленный спектр: участие принимают и государственные, и частные компании страны. Это позволяет понять потребности промышленных предприятий, как в настоящий момент, так и в долгосрочной перспективе, и способствовать подготовке высококвалифицированных кадров нового поколения в соответствии с глобальными вызовами», – подчеркивает Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам, официальный делегат Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», вице-президент по стратегии WorldSkills International.

Центральным мероприятием конференции станет интерактивная пленарная дискуссия «Принципы человекоцентричности в промышленности: новая парадигма профессионального развития», которая пройдет 29 октября. Вместе с аудиторией спикеры обсудят новую профессиональную реальность и способы адаптации, а порой и выживания в ней как самих сотрудников, так и работодателей. В качестве решения данного вопроса Казанская декларация предлагает создание экосистемы на основе принципов человекоцентричности. Но как перейти от теории к практике? Именно на этот вопрос постараются ответить участники пленарного заседания, а также выработать актуальный механизм повышения эффективности образовательных проектов, реализуемых во многих регионах нашей страны.

«Выбор человекоцентричности в качестве основополагающего принципа работы позволит раскрыть потенциал каждого отдельного человека и адаптироваться в условиях современной экономики. Но становление данного принципа нужно рассматривать, учитывая территориальную особенность рынка труда. Этому вопросу я уделю особое внимание в рамках пленарного заседания. Российский рынок труда уже нельзя рассматривать изолированно от единого рынка стран той макрорегиональной экономической группировки, куда мы входим с 2012 года. Речь идет о евразийском экономическом союзе и едином рынке труда России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Мы уже унифицировали подходы к признанию дипломов. На очереди признание ученых званий и профессиональных стандартов. С учетом цифровой трансформации экономики надо стремиться к унифицированным программам переподготовки специалистов», – отмечает Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.

Откроет деловую программу WorldSkills Hi-Tech 2019 круглый стол со студентами образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, посвященный профессиям будущего. Модератор мероприятия – Всеволод Вуколов, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации. Участники постараются ответить, как изменится рынок труда в ближайшей и долгосрочной перспективе, а также дадут советы, какие навыки необходимо развивать уже сейчас, чтобы не оказаться за бортом рынка труда уже через несколько лет.

По ежегодной традиции в рамках деловой программы состоится заседание Промышленного совета, которое возглавит Екатерина Никул, директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Вниманию участников будут представлены доклады о внедрении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, об участии в реализации проектов по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и движении WorldSkills Juniors. Также будут подведены промежуточные итоги по использованию методик WorldSkills в работе с кадрами на крупнейших промышленных предприятиях нашей страны.

Вопросам организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста будет посвящено еще одно мероприятие деловой программы WorldSkills Hi-Tech – заседание экспертно-координационного совета, модератором которого станет заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина. В ходе мероприятия представители Роструда, Союза, работодателей, образовательных организаций обсудят реализацию программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров. Особое внимание будет уделено запросам работодателей на обучение работников старшего поколения.

Участие в деловой программе примут руководители профильных министерства и ведомств – Министерства труда и социальной защиты, Федеральной службы по труду и занятости, Департамента занятости населения, представители крупнейших российских корпораций и предприятий – ООО «СИБУР», корпорация «Росатом», госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», ОАО «Евразхолдинг», ПАО «Северсталь» и др., а также некоммерческие организации и образовательные учреждения – Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций, Сколковский институт науки и технологий, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда и многие другие.

Организаторами мероприятия выступили Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», правительство Свердловской области, Минпромторг России и АСИ. Партнеры мероприятия ? «СИБУР Холдинг», госкорпорации «Росатом» и «Ростех».

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастертва среди специалистов крупнейших предприятий страны в возрасте от 16 до 49 лет. В 2019 году WorldSkills Hi-Tech проходит в шестой раз ? с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. В чемпионате примут участие команды 39 ведущих российских госкорпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности. В этом году соревнования пройдут по 48 компетенциям, а оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов. Вместе со взрослыми участниками будут соревноваться юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет – участники WorldSkills Juniors. Одновременно с общими соревнованиями на площадке «Екатеринбург-Экспо» пройдет финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+».

WorldSkills Hi-Tech 2019 проводится Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», крупнейших холдингов и корпораций. Генеральным партнером WorldSkills Hi-Tech 2019 выступит нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», инновационным партнером – госкорпорация «Ростех», а государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – стратегическим партнером чемпионата.

Источник: WorldSkills Russia