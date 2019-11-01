РЕН ТВ организует и покажет бой Емельяненко и Кокляева
Телеканал вернёт в эфир спортивные события и станет эксклюзивным ТВ-транслятором самой обсуждаемой битвы года между бойцом ММА и известным пауэрлифтером. РЕН ТВ не только покажет поединок, но и выступит его организатором.
29 ноября на РЕН ТВ состоится долгожданный бой между легендой смешанных единоборств Александром Емельяненко и самым титулованным пауэрлифтером России Михаилом Кокляевым. Телеканал возвращает спортивные трансляции спустя 18 лет – они появятся в эфире впервые с 2001 года. Тем самым главный мужской канал страны стремится популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди своей аудитории.
Главным продюсером боя и ТВ-трансляции выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.
Битва между Кокляевым и Емельяненко – не просто поединок, это логичный финал противостояния «железного мира» и профессиональных бойцов. Оба спортивных сообщества и сотни тысяч фанатов ждут результата встречи. По решению организаторов и спортсменов, битва двух стихий пройдёт по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что до боя Кокляев vs Емельяненко 9 ноября телеканал покажет самые зрелищные поединки турнира UFC.
Главный бой года состоится 29 ноября на ВТБ-Арене.
Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям
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