/Анонс событий/

РЕН ТВ организует и покажет бой Емельяненко и Кокляева

Телеканал вернёт в эфир спортивные события и станет эксклюзивным ТВ-транслятором самой обсуждаемой битвы года между бойцом ММА и известным пауэрлифтером. РЕН ТВ не только покажет поединок, но и выступит его организатором.

29 ноября на РЕН ТВ состоится долгожданный бой между легендой смешанных единоборств Александром Емельяненко и самым титулованным пауэрлифтером России Михаилом Кокляевым. Телеканал возвращает спортивные трансляции спустя 18 лет – они появятся в эфире впервые с 2001 года. Тем самым главный мужской канал страны стремится популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди своей аудитории. 

Главным продюсером боя и ТВ-трансляции выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Битва между Кокляевым и Емельяненко – не просто поединок, это логичный финал противостояния «железного мира» и профессиональных бойцов. Оба спортивных сообщества и сотни тысяч фанатов ждут результата встречи.  По решению организаторов и спортсменов, битва двух стихий пройдёт по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что до боя Кокляев vs Емельяненко 9 ноября телеканал покажет самые зрелищные поединки турнира UFC.

Главный бой года состоится 29 ноября на ВТБ-Арене.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям

Просмотров: 115 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Как проверить мясо на свежесть в домашних условиях? Советы Роскачества

Посольство Израиля в Москве возобновило работу в обычном режиме после приостановки деятельности 30 октября

Продажи единого ски-пасса для всех горнолыжных курортов Красной Поляны стартуют в декабре

В Египет снова возвращено несколько партий зараженных гранатов

Юниорское движение набирает силу в рамках WorldSkills

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!