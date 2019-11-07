V Межрегиональная музыкально-теоретическая олимпиада пройдет 20-21 марта

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V Межрегиональная музыкально-теоретическая олимпиада для учащихся ДШИ, музыкальных школ, училищ и колледжей состоится в Краснодарском государственном институте культуры 20-21 марта 2020 года. Она будет посвящена творчеству известного композитора Людвига ван Бетховена.

Олимпиада проходит в два этапа: первый проводится на базе образовательных учреждений, по его итогам лучшие ученики приезжают в КГИК для участия во втором очном этапе.

Юные музыканты показывают свои знания в двух возрастных категориях и разных номинациях. В рамках детских школ искусств и музыкальных школ – это сольфеджио и музыкальная грамота, музыкальная литература. Музыкальные училища и колледжи – сольфеджио и гармония, музыкальная литература.

Участникам предстоит написать музыкальный диктант, определить тембры инструментов, провести слуховой анализ элементов музыкального языка, пройти видеовикторину, написать письменное творческое задание и выполнить ряд других заданий.

Победители и призеры олимпиады в качестве бонусов получат дополнительные баллы при поступлении в Краснодарский государственный институт культуры в разделе "Индивидуальные достижения абитуриента".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры