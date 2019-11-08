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Гостям Сочи Парка бесплатно раздадут тыквы

9 и 10 ноября, в последние выходные празднования Дня Рождения Бабы Яги, в Сочи Парке пройдет необычная акция.

По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 15 000 настоящих тыкв, и теперь яркие оранжевые плоды разных форм и размеров могут забрать с собой все желающие посетители.

Напомним, до 10 ноября продолжается День Рождения Бабы Яги, и Сочи Парк открыт с 11.00 до 21.00, а с 13 ноября стартуют прогулочные дни, когда

Источник: АО «Сочи Парк»

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Категория: Новости / Анонс событий

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