Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

/Анонс событий/

С 11 по 16 ноября 2019 года в Московском театре Мимики и жеста будут показаны спектакли II Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста».

«Территория Жеста» — инклюзивный фестиваль, где на одной сцене играют слышащие и глухие артисты. В этом году в фестивале примут участие?14 театральных коллективов из 9 стран: Франции, США, Финляндии, Швеции, Польши, Румынии, Словении, Армении и др.

В фестивальной программе есть несколько спектаклей по классическим литературным произведениям:?Санкт-Петербургский театр глухих?(г. Санкт-Петербург) сыграет трагикомедию «Ателье» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира»; театральный проект неслышащих актеров?«Недослов»?(г. Москва) покажет пластический спектакль «Воля вольная» по рассказу М. Горького «Макар Чудра»; театр?«Тихие ступени»?(Tihe Stopinje) (г. Любляна, Словения) привезет спектакль «Франкенштейн» — адаптацию одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли. Московский театр Мимики и жеста представит на суд публики обаятельный водевиль, инклюзивный спектакль — проект со студентами отделения эстрады российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ): неслышащие молодые артисты играют на жестовом языке, эстрадники озвучивают,

На фестивале будут представлены современные пластические жанры. Так коллектив?Urban Jazz Dance Company?(г. Окленд, штат Калифорния, США) покажет танцевальный спектакль о глухом заключенном, для которого жизнь за решеткой — это как тюрьма в тюрьме.

Детская программа?представлена спектаклями «Красная коробочка» театра Тотти из Финляндии; «Самый правдивый человек» по мотивам Р. Э. Распе и Дж. Родари — театра «Добряночка» из Саратова., а русскую сказку «Репка» покажет румынский театр «Фанаты тишины».

Каждый день на сцене театра Мимики и жеста (Измайловский бульвар, 39/41) будет проходить от двух до пяти представлений, на которые приглашаются все желающие, вход бесплатный.